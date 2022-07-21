Fit vücuda kavuşmak isterken sağlığınızdan olmayın! İşte en sık yapılan beslenme hataları

SÜREKLİ SUSUYORUM, GÜN BOYU ASİTLİ İÇECEK İÇİYORUM



Su içme alışkanlığı olmayan kişilerin yaz mevsiminde en sık yaptığı beslenme hatasıdır. Bu şekilde davranan bir kişi bedenine yeteri kadar sıvı aldığını düşünse de aslında bedenini susuz bırakıyor demektir.Gün boyunca ne içerseniz için hiçbir içecek suyun yerini tutmayacaktır.Asitli ve kafeinli içecekler ise bedeninizde bulunan su rezervine zarar verir. Bu nedenle sıcaklardan bunaldığınızda su içmelisiniz. Su içmeyi sevmiyorsanız içine buz katmayı veya 1–2 damla limon suyu eklemeyi tercih edebilirsiniz.