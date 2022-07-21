Fit vücuda kavuşmak isterken sağlığınızdan olmayın! İşte en sık yapılan beslenme hataları
Kilo vermek isteyenler bazen sağlıksız şok diyetler uygulayabiliyor. Yazın yapılan bazı beslenme hataları sağlığınızı tehlikeye sokabilir. İşte en sık yapılan beslenme hataları...
SABAH UYANDIĞIMDA CANIM HİÇBİR ŞEY YEMEK İSTEMİYOR
Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir.
BÜTÜN GÜN HİÇBİR ŞEY YEMEDİM, GECE OLDU SİLDİM SÜPÜRDÜM
Bu hataya sebep olan etmenler gün boyunca yapmış olduğunuz diğer beslenme hatalarıdır. Eğer günü çok az besinle tamamladıysanız akşam serinliğinin çökmesi ile birlikte yemeklere saldırmanız doğaldır. Bu hatayı engellemek için gün boyunca az ve sık beslenin. En ideal öğün düzeni kişiye göre değişmekte olup 3 ana 3 ara öğündür. Öğünleriniz arasında 2–3 saat olmasına ve gün içerisinde 4 saatten uzun aç kalmamaya dikkat ederseniz akşam yemeklerinde iştahınıza yenik düşmezsiniz.
FİT VÜCUDA KAVUŞMAK İÇİN ŞOK DİYETLER DENEMEK
Birçok insan yaz ayları geldiğinde istediği kiloya ulaşmak için kaynağına bakmadan hızlı sonuç vaat eden diyetlere yöneliyor. Halbuki bu tür diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak floranızı bozarak ishale yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin.
SÜREKLİ SUSUYORUM, GÜN BOYU ASİTLİ İÇECEK İÇİYORUM
Su içme alışkanlığı olmayan kişilerin yaz mevsiminde en sık yaptığı beslenme hatasıdır. Bu şekilde davranan bir kişi bedenine yeteri kadar sıvı aldığını düşünse de aslında bedenini susuz bırakıyor demektir.Gün boyunca ne içerseniz için hiçbir içecek suyun yerini tutmayacaktır.Asitli ve kafeinli içecekler ise bedeninizde bulunan su rezervine zarar verir. Bu nedenle sıcaklardan bunaldığınızda su içmelisiniz. Su içmeyi sevmiyorsanız içine buz katmayı veya 1–2 damla limon suyu eklemeyi tercih edebilirsiniz.