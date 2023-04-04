Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit! Uzmanlar uyardı

Prof. Dr. Şeker, "Örneğin sahada en çok gördüğümüz selmonella gibi hastalıklar; kanatlı eti tüketimiyle ve kanatlı yumurtası aracılığıyla bulaşabilen hastalıklar var. Bu hastalıklardan korunmak amacıyla kanatlı etinin yüksek ısıda ısıtılarak tüketilmesi, yumurtanın da aynı şekilde yüksek ısı işlemi gördükten sonra tüketilmesi oldukça önemli. Özellikle çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılmış ürünler tüketilmemeli. Örneğin evlerde hazırladığımız mayonez sosları, dışarıda tükettiğimiz mayonez sosları veya pasta kremaları gibi ürünlerin özellikle hastalıkların yoğun olduğu dönemde tüketilmesini sınırlandırmak önemli" dedi.