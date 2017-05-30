Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı
Jordaan Kirkham'ın eşiyle havuzda çekildiği fotoğraftaki detay hikayeyi ortaya çıkardı.
Jordaan Kirkham, eşiyle beraber havuzda çektirdiği fotoğraf aslında onun uzun süredir verdiği mücadelenin bir sonucu.
Jordaan Kirkham, eşiyle beraber havuzda çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaşıp paylaşmamak üzerine uzun uzun düşündü. Herkese açık bir şekilde fotoğrafını paylaşmaktan çekiniyordu.
Sonunda paylaşmaya karar verdi. Altına da fotoğrafın onun için neden bu kadar özel olduğunu açıkladı.