  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Mayıs 2017 19:11

Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı

Jordaan Kirkham'ın eşiyle havuzda çekildiği fotoğraftaki detay hikayeyi ortaya çıkardı.

Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı

Jordaan Kirkham, eşiyle beraber havuzda çektirdiği fotoğraf aslında onun uzun süredir verdiği mücadelenin bir sonucu.

1/ 15
Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı

Jordaan Kirkham, eşiyle beraber havuzda çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaşıp paylaşmamak üzerine uzun uzun düşündü. Herkese açık bir şekilde fotoğrafını paylaşmaktan çekiniyordu.

2/ 15
Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı

Sonunda paylaşmaya karar verdi. Altına da fotoğrafın onun için neden bu kadar özel olduğunu açıkladı.

3/ 15
Fotoğraftaki detay her şeyi ortaya çıkardı

Günler içinde fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenildi. Jordaan şimdi herkes tarafından övülüyor.

4/ 15