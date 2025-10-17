Gaziantep'in eşsiz lezzeti gribal hastalıkların en doğal ilacı çıktı

Kebap ustası Ahmet Çadır, Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan kebabının gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi dolayısıyla mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi. Mevsim meyve ve sebzeleriyle kebap yapılan Gaziantep'te havaların serinlemesiyle soğan kebabının bu dönemlerde talep gördüğünü belirten Çadır, "Yaz aylarının bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribal enfeksiyon, nezleye ve gribe iyi geldiği için, birebir antibiyotik ve doğal şifa kaynağı olan soğan kebabını biz Gaziantep'te sürekli tüketiriz. Soğan kebabı kış aylarında en çok talep gören kebaplardandır. Gaziantep'te çok kebap çeşidi var. Mevsimine göre kebaplarımızı değerlendiriyoruz. Sonbaharda ve kışın bolca soğan kebabı tüketiriz. Tüm misafirlerimizi Gaziantep'e bekleriz" dedi.