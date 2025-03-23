Gençlerin elinden düşürmediği enerji içecekleri ile ilgili ''ölümcül'' gerçek

Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ancak enerji içeceklerinin insan sağlığı üzerindeki tehditleri ani kalp durmasından diyabete, anksiyeteden ülsere kadar pek çok sağlık riskiyle de sınırlı değil.