Gençlerin elinden düşürmediği enerji içecekleri ile ilgili ''ölümcül'' gerçek
Özellikle gençler arasında popülerliği git gide artan enerji içeceklerinin anksiyeteden ülsere, diyabetten bağımlılığa kadar pek çok riski beraberinde getirdiğini açıklanırken, kalp sağlığını da tehdit ettiği açıklandı.
Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ancak enerji içeceklerinin insan sağlığı üzerindeki tehditleri ani kalp durmasından diyabete, anksiyeteden ülsere kadar pek çok sağlık riskiyle de sınırlı değil.
Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin sağlık açısından birçok olumsuz etkisinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konuldu. Enerji içeceğinin stres, agresif davranışlar, alkol ve sigara kullanımında artış, yüksek tansiyon, obezite ve tip 2 diyabet riski, kötü uyku kalitesi ve mide tahrişi gibi zararlar verildiği belirtildi.
Günlük hayatta yorgunluk hissini bastırmak ve zindelik kazanmak için sıkça tüketilen enerji içecekleri, kalp sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Özellikle sınav dönemi uzun saatler ders çalışan genç çocukların, ağır fitness yapan gençlerin ve masa başında uzun saatler çalışan yetişkinlerin sıkça başvurduğu enerji içeceği tüketimi, hayati tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, enerji içeceklerinin ani kalp krizi ve ani ölüm riski oluşturabileceğini belirterek, "Bir kutu enerji içeceği kan basıncını 10 mmHg, kalp hızını ise +20 artırabilir. Bu durum, kalp ritminde bozulmalara ve ani tansiyon yükselmelerine yol açabilir" dedi.