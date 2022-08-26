Gizemli bir hastalığa yakalanan kadın ikiz çocuklarını dünyaya getirince bir mucize yaşandı
5 çocuk annesi bir genç kadın gizemli bir hastalığın birdenbire ortaya çıkmasıyla kabusu yaşadı. Cildindeki çürümelerle ölümle burun buruna gelen genç kadının hayatında ise ikiz çocuklarını dünyaya getirdikten sonra bir mucize yaşandı.
Galler'in LLechryd adlı köyünde yaşyana ve 5 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Jennifer French, yıllarca acı veren semptomlardan mustarip olduktan sonra, ikizleri Rupert ve Molly'yi doğurduktan sonra karaciğerinde her an ölmesine neden olacak bir hastalığı olduğunu öğrenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Beş çocuk annesi French, ilk kez Mart 2017'de cildinin siyaha döndüğünü fark etti. Soğuk havalara tepki olarak ortaya çıkan ciltte küçük, kaşıntılı bir şişlik olan soğuk yaralanması yaşamaya başladığı bildirildi.
En ufak esinti bile işkence gibi acı çekmesine neden oldu. Bir dönem yürüyemedi. Bu süreçte doktorlar kadının hastalığının nedenini araştırdı. Yıllar içinde talihsiz kadının sağlığı bozulmaya devam etti.
French'in karaciğerine kan akışına yardımcı olması için bir stent takıldı ve sonunda çocuklarıyla vakit geçirebiliyor, şimdi ağrısız yaşıyor. French, “Tuhaf bir şekilde, ikizlerimin olması hayatımı kurtardı” diyor.