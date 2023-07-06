Göbek yağlarınızdan kurtulmanın 7 basit yolu

Dengeli bir beslenme planı oluşturun: Sağlıklı bir beslenme düzeni göbek yağlarının azalmasında önemlidir. Yüksek lifli gıdalar, tam tahıllar, taze meyve ve sebzeler, düşük yağlı proteinler ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı benimseyin. Rafine edilmiş şekerler, işlenmiş gıdalar ve doymuş yağlar gibi zararlı besinleri sınırlamaya çalışın.