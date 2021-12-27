Gözlük kullananlara müjde! Yakın gözlüklerine veda edin
ABD'de bilim insanları tarafından, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren bir göz damlası geliştirildi. Damla, yakın gözlüğüne alternatif olarak kullanılabilir.
ABD'de bilim insanları tarafından, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren bir göz damlası geliştirildi.
Ülke basınındaki habere göre, yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren göz damlası olan Vuity, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin kullanım onayının ardından göz doktorları tarafından tavsiye edilmeye başlandı.
YAKIN GÖZLÜĞÜNE ALTERNATİF OLABİLİR
Rochester Üniversitesi Görsel Bilimler Merkezi'nden göz doktoru Dr. Scott MacRae, Vuity'nin yakın gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için yararlı bir alternatif olabileceğini kaydetti.
Güney Carolina, Mount Pleasant'taki Waring Vision Enstitüsünün göz doktoru ve tıbbi direktörü Dr. George Waring da söz konusu damlanın yakın mesafede görme güçlükleri yaşayan kişiler için gözlüğe güzel bir alternatif olduğunu ifade etti.