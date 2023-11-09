Gribe karşı koruyor! Mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 şifalı besin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, bağışıklık sistemini güçlendiren ve gribe karşı koruyan 10 şifalı besini açıkladı.
Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, birçok hastalığın kapıda beklediği sonbahar aylarında vücudun hastalıklara karşı olan direncini artırmanın basit ama etkili önlemlerinin başında sağlıklı ve dengeli beslenmek geldiğini söyledi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda en taze hali ile yer alan mevsim sebze ve meyvelerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için fırsat sunduğunu söyleyen Dyt. Selva Oturakçıibogil, bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlattı.
Oturakçıibogil, sonbaharda tüketilmesi gereken 10 şifalı besini ve faydalarını şu şekilde sıraladı:
1- Bal kabağı
Zengin bir mineral, lif ve kalsiyum kaynağı olan balkabağı aynı zamanda önemli beta karoten kaynaklarının da başında geliyor. Bal kabağı, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri olan beta karoten sayesinde gribe karşı koruyucu etki gösteriyor. Balkabağı aynı zamanda sindirim sistemini de hızlandırıp rahatlatarak nispeten az su tüketilen soğuk havalarda kabızlık sorununa da fayda sağlıyor.
2- Kereviz
Maydanozgiller familyasına ait olan kereviz, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir sebze olarak biliniyor. İdrar söktürücü etkisiyle ödem şikayetlerini azaltan kereviz bu sayede vücuttan toksinlerin atılmasını da sağlayarak direncini güçlendiriyor. Kereviz, aynı zamanda içerdiği bol miktardaki potasyum ile yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı oluyor.
3- Turunçgiller
Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural olarak kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi görevi üstlenen besinlerden yararlanmak önem kazanıyor. Bu hastalıklardan korunmak için C vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek, aynı zamanda antioksidan kaynakları da olduklarından vücuttan toksik maddelerin atılmasını da sağlıyor. Ayrıca, portakal, mandalina gibi turunçgilleri suyunu sıkmak yerine meyve şeklinde tüketmek, kilo kontrolü ve kan şekerini dengelemede de önemli rol üstleniyor.