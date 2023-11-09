Gribe karşı koruyor! Mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 şifalı besin

3- Turunçgiller

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural olarak kabul ediliyor. Bunun için de doğal destekçi görevi üstlenen besinlerden yararlanmak önem kazanıyor. Bu hastalıklardan korunmak için C vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek, aynı zamanda antioksidan kaynakları da olduklarından vücuttan toksik maddelerin atılmasını da sağlıyor. Ayrıca, portakal, mandalina gibi turunçgilleri suyunu sıkmak yerine meyve şeklinde tüketmek, kilo kontrolü ve kan şekerini dengelemede de önemli rol üstleniyor.