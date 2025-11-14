Grip gibi ama grip değil... DSÖ'den yeni bir virüs uyarısı daha: ''H3N2 hızla yayılıyor''
Dünya Sağlık Örgütü uzmanları dünyanın H3N2 kodlu yeni bir salgın ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Virüsün çok hızlı yayıldığı ve bazı ülkelerde şimdiden baskın hale geldiği açıklandı.
Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün Kuzey Yarımküre’de hızla yayılması nedeniyle uyarıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ türünün ‘çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini’ bildirdi.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey de grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin zorlu bir kışa girdiğini söyledi.
Kanada’da da benzer bir artış yaşandığını aktaran uzmanlar, Japonya’da ise benzeri görülmemiş grip vakaları olduğunu kaydetti. Tokyo’da grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldiği, ülke genelinde 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin kısmen kapatıldığı aktarıldı.