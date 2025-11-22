Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Türkiye'de vaka sayıları artıyor
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan gribal enfeksiyon vakalarında yeni tehdidin adı süperenfeksiyon oldu...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, "Gribal enfeksiyon geçirdikten sonra bakteriyel enfeksiyonlar, süperenfeksiyon olarak ortaya çıkıyor. Bu süperenfeksiyonlar, bakteriyel olduğunda bazen ağır tablolara neden olabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek lazım. Aile hekimine başvurduğunuzda ücretsiz grip aşınızı olabilirsiniz" dedi.
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde viral enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirtti.
Gribal enfeksiyonlar açısından influenzada ciddi bir yükseliş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "İnfluenza dışında RSV ve rinovirüs de görülüyor. Gribal enfeksiyon geçirdikten sonra bakteriyel enfeksiyonlar, süperenfeksiyon olarak ortaya çıkıyor. Bu süperenfeksiyonlar, bakteriyel olduğunda bazen ağır tablolara neden olabiliyor. Zatürre, pnömoni, akciğer iltihabı gibi durumlar hastaneye yatışa hatta oksijen desteği ihtiyacına sebep olabilecek klinik tablolara yol açabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek lazım. Aile hekimine başvurduğunuzda ücretsiz grip aşınızı olabilirsiniz" dedi.
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Bu grupta RSV dediğimiz viral enfeksiyon önem taşıyor. RSV, akciğerde yaygın enflamatuar tabloya sebep oluyor. Bunun da aşısı var. Cebinizden ücret ödeyerek yaptırabileceğiniz bir aşı. Özellikle 75 yaş üstü bireylerin mutlaka olması gerekiyor. 65 yaş üstünden başlarsak viral enfeksiyonlar ağır seyrediyor. Koronavirüs döneminde bunlara alışkındık; pandemi sonrasında da ağır viral enfeksiyon tablolarıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Ciddi solunum yetmezliği, ateş, üşüme ve titreme semptomları; acil servise başvuru ve oksijen desteğine rağmen toparlanamama gibi durumlar görüyoruz. Bu nedenle bu hastalar, bazen normal servise bazen de yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor. Bu hastalar maalesef bazen her türlü tedaviye rağmen akciğerdeki ağır enfeksiyonun yaygınlaşmasıyla ölüme kadar ilerleyebilen klinik tablolara sebep olabiliyorlar" diye konuştu.