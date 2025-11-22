Grip ya da nezle olduğunuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Türkiye'de vaka sayıları artıyor

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Bu grupta RSV dediğimiz viral enfeksiyon önem taşıyor. RSV, akciğerde yaygın enflamatuar tabloya sebep oluyor. Bunun da aşısı var. Cebinizden ücret ödeyerek yaptırabileceğiniz bir aşı. Özellikle 75 yaş üstü bireylerin mutlaka olması gerekiyor. 65 yaş üstünden başlarsak viral enfeksiyonlar ağır seyrediyor. Koronavirüs döneminde bunlara alışkındık; pandemi sonrasında da ağır viral enfeksiyon tablolarıyla karşı karşıya kalmaya başladık. Ciddi solunum yetmezliği, ateş, üşüme ve titreme semptomları; acil servise başvuru ve oksijen desteğine rağmen toparlanamama gibi durumlar görüyoruz. Bu nedenle bu hastalar, bazen normal servise bazen de yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor. Bu hastalar maalesef bazen her türlü tedaviye rağmen akciğerdeki ağır enfeksiyonun yaygınlaşmasıyla ölüme kadar ilerleyebilen klinik tablolara sebep olabiliyorlar" diye konuştu.