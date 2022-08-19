Günde bir avuç yiyenin ömrü uzuyor! İşte uzun yaşamın anahtarı
Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam için günde 4-5 tane üzüm tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmek herkesin hayalidir, şüphesiz. Sağlıklı bir yaşamın formülü ise vücudumuza iyi bakmaktan ve onu çok iyi tanımaktan geçiyor.
Bunun için öncelikle beslenmemize dikkat etmek ve bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor. Bu iddiayı destekleyen pek çok kanıt gibi, Foods dergisinde yayınlanan bir çalışma, üzümün koruyucu potansiyelini ortaya koyan veriler elde etti.
Günde 4-5 üzüm yiyerek neler değişecek tanık olun
Batı New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ve eczacılık profesörü John Pezzuto başkanlığındaki araştırma, üzümlerin yüksek yağlı bir diyetin etkilerine karşı koyup koyamayacağını belirlemeye çalıştı.
Bir çalışma, tipik olarak batı ülkelerinde tüketilen yüksek yağlı bir diyete günde iki fincandan üzümün biraz altına eşit miktarda üzüm eklenmesinin, karaciğer yağlanmasında azalma ve daha uzun yaşam süresi sağladığını gösterdi.