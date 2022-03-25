Günde kaç litre su içmeliyiz? Su içmenin faydaları nelerdir?
Diyetisyen Burak Çetiner su içmenin vücuda sağladığı yararlardan bahsetti. Günde kaç litre suç içmemiz gerekiyor? İşte detaylar...
İnsan vücudunun %55-75’i sudan oluşmaktadır. Bebeklikte %75 olan su oranı, ilerleyen yaşlarda %55’e kadar düşer. Su, vücudumuzdaki besin maddelerini hücrelere taşır ve hücrelerdeki atıkları alır, vücut ısısını dengeler, eklemleri ve iç organları kayganlaştırır, kan dolaşımını sağlar, kalp damar fonksiyonlarını korur. Yapılan araştırmalar da kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır.
SU, ORGANLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR
Su, bütün organların ve dokuların çalışması için gerekli olan kan dolaşımına gerekli zemini sağlar. Kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi ile böbrek, beyin ve karaciğerin düzgün çalışması, yeterli su tüketilmesine bağlıdır. Ayrıca düzenli ve yeterli su içmek kabızlığa ve yüksek tansiyona da iyi gelir.
SU, ZİHİN GÜCÜNÜ KORUR
Vücuttan %2 ve daha fazla su kaybı olduğunda, idrak kabiliyetimizde azalma başlar. Vücuttan kaybedilen su yerine konmadığında; konsantrasyon eksikliği, reflekslerin ağırlaşması, kısa süreli hafıza problemleri, huysuzluk ve anksiyete ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için günlük aktiviteleriniz esnasında su içmeyi unutmamalısınız. Su kaybı aynı zamanda fiziksel performansı ve beyin yapısını da etkiler. Susuzluk, beyin dokusunda küçülmeye neden olabilir.
SU İÇMEK, BAŞ AĞRILARINI AZALTABİLİR
Bazı zamanlarda baş ağrısı çekiyor musunuz? Peki, başınızın ağrıdığı günlerde yeterli miktarda su tükettiğinize emin misiniz? Çünkü araştırmalar, baş ağrısının nedenlerinden birinin vücudun susuz kalması olabileceğini söylemektedir. Ayrıca bu durum migreni tetikleyebilir veya migren ağrısının daha uzun sürmesine de neden olabilir.