Günde kaç litre su içmeliyiz? Su içmenin faydaları nelerdir?

İnsan vücudunun %55-75’i sudan oluşmaktadır. Bebeklikte %75 olan su oranı, ilerleyen yaşlarda %55’e kadar düşer. Su, vücudumuzdaki besin maddelerini hücrelere taşır ve hücrelerdeki atıkları alır, vücut ısısını dengeler, eklemleri ve iç organları kayganlaştırır, kan dolaşımını sağlar, kalp damar fonksiyonlarını korur. Yapılan araştırmalar da kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır.