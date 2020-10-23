Güney Kore'de grip aşısı sonrası 32 ölüm!

Aşı programın durdurulması çağrılarına rağmen hükümet yetkilileri, 19 milyon kişinin ücretsiz olarak aşılanacağı kampanyanın devam edeceğini söylüyor.



Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.Aşıyı kendi imkanlarıyla yaptıracaklarla birlikte bu sayının 30 milyona çıkması bekleniyor.