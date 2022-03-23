Hamilelikte spor yapmanın 11 faydası
Gebelik sırasında egzersiz yapmak oldukça faydalıdır. Özellikle eğer sorunsuz bir gebelik geçiriyorsanız, riskli bir gebeliğiniz yoksa, gebelikte egzersiz yapmanız çok faydalı olacaktır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Atabay, egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
İlk gebelik kontrolünüzde doktorunuza bu konuyu danışmanız faydalı olacaktır çünkü gebelikte spor yapılabilir mi sorusunun yanıtı kişiye göre değişebilmektedir. Doktorunuz size özel bazı önerilerde ya da uyarılarda bulunabilir.
Gebelik spor ve egzersiz yapmanın faydaları nelerdir?
· Uykularınızı düzenler
· Daha dinç olmanızı sağlar
· Enerji seviyenizi artırır
· Kilo artışını kontrol altında tutmanıza yardım eder
· Kaslarınızı güçlendirerek doğuma hazırlanmanızı sağlar
· Bel ağrısı, kramp gibi gebelikle alakalı şikayetleri aza indirir
· Doğum sonrası depresyonu azaltır
· Şeker metabolizmasına yardımcı olur
· Gebelik şekeri riskini azaltır
· Uykuyu düzenler
· Barsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi şikayetleri azaltır.
Kimler spor yapmamalıdır?
· Kanamalı gebelik durumunda,
· Erken doğum tehdidi mevcutsa,
· Daha önce erken doğum öyküsü varsa,
· İkiz üçüz gibi çoklu gebeliği olup buna ek olarak başka erken doğum risk faktörleri mevcutsa,
· Rahim ağzı yetmezliği gibi problemleri olanlar,
· Bebeğinin eşinin önde olması yani plasenta previa denilen durum mevcutsa,
· Yüksek tansiyonu olanlar,
· Belirli tipte kalp ve akciğer hastalığı olanlar spor yapmamalıdır.