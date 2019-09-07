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  3. 07 Eylül 2019 08:13

Hangi mevsimde hangi balık yenir ?

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, hangi ay hangi balığın lezzetli olduğunu, taze balığı seçme ve pişirme yöntemlerini anlattı.

Hangi mevsimde hangi balık yenir ?

Sağlıklı beslenme menülerinin vazgeçilmezi olan balık; folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin. Balığın mevsiminde tüketildiğinde daha sağlıklı ve doğru tercih olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Olcay Barış, hangi ay hangi balığın lezzetli olduğunu anlatarak taze balığı seçme ve pişirme yöntemlerinden bahsetti.

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Hangi mevsimde hangi balık yenir ?

Kırmızı et ve tavuk etine göre daha az düzeyde yağ ve doymuş yağ içeren balık, Omega 3’ün yanısıra kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller yönünden çok zengin bir besin.

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Hangi mevsimde hangi balık yenir ?

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, balığın folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin ve iyi bir protein kaynağı olduğunu belirterek, “B grubu vitaminlerden tiamin (B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D’nin iyi kaynakları olarak kabul edilen balığın 100 gramı, özellikle A vitamini gereksiniminin yüzde 10-15’ini karşılıyor” dedi.

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Hangi mevsimde hangi balık yenir ?

Barış, taze balık tercihinin nasıl yapılması gerektiği ve pişirme yöntemleriyle ilgili şunları söyledi:

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