Hangi pekmez neye iyi gelir?

HANGİ PEKMEZ NEYE İYİ GELİR?



Bilindiği yurdumuzda pek çok pekmez çeşidi vardır. Bunların en bilindik olanları dut, keçiboynuzu ve üzüm pekmezidir. Bir de çok az bilinen Andız pekmezi vardır ki tam bir şifa deposudur.

