Hangi pekmez neye iyi gelir?
PEKMEZİN FAYDALARI
Kış kapıya dayanırken bünyenizi güçlendirip grip başta olmak üzere sizleri bir çok hastalıktan koruyan pekmezleri ortaya çıkarma vakti geldi.
Uzmanların her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesini önerdiği pekmez, binbir derdin devası. Erkeklerin gizli dertlerinden tutun da zayıflamaya kadar bilinmeyen mucize etkileri var.
HANGİ PEKMEZ NEYE İYİ GELİR?
Bilindiği yurdumuzda pek çok pekmez çeşidi vardır. Bunların en bilindik olanları dut, keçiboynuzu ve üzüm pekmezidir. Bir de çok az bilinen Andız pekmezi vardır ki tam bir şifa deposudur.