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  3. 13 Aralık 2017 10:35

Hangi pekmez neye iyi gelir?

Hangi pekmez neye iyi gelir?

PEKMEZİN FAYDALARI

Kış kapıya dayanırken bünyenizi güçlendirip grip başta olmak üzere sizleri bir çok hastalıktan koruyan pekmezleri ortaya çıkarma vakti geldi.

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Hangi pekmez neye iyi gelir?

Uzmanların her sabah bir yemek kaşığı tüketilmesini önerdiği pekmez, binbir derdin devası. Erkeklerin gizli dertlerinden tutun da zayıflamaya kadar bilinmeyen mucize etkileri var.

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Hangi pekmez neye iyi gelir?

HANGİ PEKMEZ NEYE İYİ GELİR?

Bilindiği yurdumuzda pek çok pekmez çeşidi vardır. Bunların en bilindik olanları dut, keçiboynuzu ve üzüm pekmezidir. Bir de çok az bilinen Andız pekmezi vardır ki tam bir şifa deposudur.

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Hangi pekmez neye iyi gelir?

Peki hangi pekmez hangi hastalığa iyi gelir. Sizin için pekmezlerin en belirgin faydalarını derledik. Önce erkeklerin derdinin devası olan pekmezle başlayalım.

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