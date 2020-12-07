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  3. 07 Aralık 2020 16:40

Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında gözler ülkelerin aşı anlaşmalarına çevrildi. Bloomberg, ülkelerin hangi aşıdan kaç doz aşı siparişi verdiğini yazdı.

Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmek için ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılardan olumlu haberleri bekliyor. Bloomberg, öne çıkan 9 aşı adayı şirketin, hangi ülke tarafından ne kadar doz için anlaşma sağladığını inceledi. Bloomberg’ün araştırmasına göre aşı adaylarının hepsinden toplam 7.85 milyar dozluk anlaşma şimdiden sağlandı.

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Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

İşte ülkeler, anlaşma sağladıkları aşı adayları ve kaç doz sipariş verdiklerinin listesi:

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Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

Hindistan- AstraZeneca, Novavax, Gamelaya - 2200 milyon doz

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Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

Avrupa Birliği - AstraZeneca/Oxford, Sanofi GSK, CureVac, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna, 1405 milyon doz

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