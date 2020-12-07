Hangi ülke, hangi aşıdan, kaç doz satın aldı? İşte o liste...

Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edebilmek için ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılardan olumlu haberleri bekliyor. Bloomberg, öne çıkan 9 aşı adayı şirketin, hangi ülke tarafından ne kadar doz için anlaşma sağladığını inceledi. Bloomberg’ün araştırmasına göre aşı adaylarının hepsinden toplam 7.85 milyar dozluk anlaşma şimdiden sağlandı.

