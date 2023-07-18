Harvard Üniversiteli uzmanlar gençlik iksirini buldu

Araştırmada kullanılan her kimyasal karışımın, çeşitli fiziksel ve zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Valproik asit, Tranilsipromin ve Pramipeksol gibi sadece reçeteyle satılan ilaçlar karışımların birçoğunda yer aldığı bildirilirken, bunlar sırasıyla nöbet, depresyon ve Parkinson hastalığının tedavisi için halihazırda kullanılıyor.