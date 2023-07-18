Harvard Üniversiteli uzmanlar gençlik iksirini buldu
Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1 haftadan kısa sürede yaşlanmayı tersine çevirdiği öne sürülen yeni bir kimyasal karışım geliştirdiklerini duyurdu.
ABD’nin dünyaca ünlü üniversitesi Harvard’dan araştırmacılar, yaşlanmayı tersine çevirebilecek kimyasal bir karışım keşfettiklerini iddia etti.
Harvard Üniversitesi’nde yaşlanma ve epigenetik üzerine araştırmalarıyla tanınan biyolog David Sinclair, tıp dergisi Aging’in Temmuz sayısında yayımlanan çalışmayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sinclair, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Daha önce embriyonik genleri etkinleştirmek için gen terapisi yöntemi kullanarak yaşlanmayı tersine çevirmenin mümkün olduğunu göstermiştik. Şimdi kimyasal karışımlarla bunun mümkün olduğunu gösteriyoruz. Uygun fiyatlı tüm vücut gençleşmesine doğru bir adım atıyoruz.”
Araştırmada kullanılan her kimyasal karışımın, çeşitli fiziksel ve zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Valproik asit, Tranilsipromin ve Pramipeksol gibi sadece reçeteyle satılan ilaçlar karışımların birçoğunda yer aldığı bildirilirken, bunlar sırasıyla nöbet, depresyon ve Parkinson hastalığının tedavisi için halihazırda kullanılıyor.