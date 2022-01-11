Harvard Üniversitesi açıkladı: Zeytinyağı tüketmek bu hastalıklardan koruyor
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard, zeytinyağı tüketmenin kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, bunama gibi hastalıklardan hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığını açıkladı.
ABD’de, yıllardır sağlığımız için en faydalı ürünlerin başında olduğu belirtilen zeytinyağı ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.
Çalışmanın baş yazarı Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu kıdemli araştırma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) margarin, tereyağı, mayonez veya süt yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüketen veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu vurguladı.
Guasch-Ferre, önceki çalışmaların zeytinyağı tüketiminin daha yüksek olduğu Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiğinin altını çizerken, "Bu, Amerikan nüfusunda zeytinyağı ve ölüm oranı üzerine yürütülen 30 yıla kadar takip edilen ve 90 binden fazla katılımcıyı içeren ilk uzun vadeli çalışmadır” diye konuştu.
Harvard Tıp Okulu'nun bir parçası olan Harvard Health Publishing'in baş tıbbi editör Dr. Howard LeWine, "Bu, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağları artırırken aynı zamanda doymuş yağ miktarını azaltmanın bir kombinasyonudur" dedi.