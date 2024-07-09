Hastaların çilesi onun hobisi oldu: 22 yıldır hastalarından çıkan taşları biriktiriyor

Ağrı, sızı oluşturmadan uzun dönemde büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hatta farkına varmadan böbrek kayıplarına bile neden olabiliyor. Mesane taşları içinde 7 santimetre olanı var. Böbrek için ise tamamen bütün böbreği doldurarak böbrek bitirmiş olan taş gruplarımız da var. Bunlar da 13 santimi bulan taşlardı. Bu taşların ayrı ayrı hikayeleri var. Istırabı olanlar var, farkında olmayanlar var. Hastalar ameliyattan sonra taşları görünce çok şaşırıyor, büyüklüğüne inanamıyor" dedi.