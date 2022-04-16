Hava değişiminin cilde etkileri neler?
Yeni rotalar keşfetmek enerjimizi yükseltir, ruhumuza ve bedenimize iyi gelir. Ancak hava değişiminin cildimize de büyük etkileri olduğunu unutmamalıyız.
Seyahat etmek, yeni rotalar keşfetmek, enerjimizi tazeler, ruhumuzu dinlendirir ve bedenimize iyi gelir. Bununla birlikte, gittiğimiz yerin havası, nemi ve suyu da farklı olacağı için cildimizi büyük ölçüde etkiler.
Öte yandan çevresel, hormonal ve beslenme gibi etkenler de ciltte kuruma, pullanma, kaşıntı, yağlanma ve sivilcelenme gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun için hava değişimlerinde cildinize daha özenli bakmalı ve cilt bakım rutinlerinizi aksatmamalısınız.
İşte cildinizi hava değişiminin olumsuz etkilerinden korumanız için sıraladığımız cilt bakım rutinleri...
1-TEMİZ BİR CİLT
Hava değişiminin cilde zararlı etkilerinden korunmak için ilk ve en önemli şart cildi temiz tutmak. Cildinizi gece uyumadan önce mutlaka yüz yıkama jeli, temizleme mendili ya da herhangi bir ürün olmadan yalnızca suyla temizleyin.
2-TONİK
Cilt temizleme ürünlerinin yanı sıra seyahatlerde tonik kullanımı da çok önemli. Çünkü tonikler, antiseptik özelliğiyle gün boyu kirlenen ve yağlanan cildinizi temizler ve dezenfekte ederek tam bir temizlik sağlar. Yüzünüzü yatmadan önce iyice temizleyin ve ardından tonikle silin.