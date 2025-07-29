Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz
Yaz aylarında deniz ve havuz sonrası uzun süre ıslak mayo ile kalmak, kadın sağlığı açısından riskler oluşturabiliyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülsün Soypaçacı, nemli ortamın vajinal enfeksiyonlara ve ciltte tahrişe neden olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Op. Dr. Gülsün Soypaçacı, “Islak mayo, genital bölgede ısı ve nemi artırarak mikroorganizmaların üremesi için uygun koşullar yaratabilir. Yaz aylarında vajinal mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığı bu nedenle artmaktadır. Sürekli nemli kalan cilt yüzeyi zamanla tahriş olabilir, kaşıntı, kızarıklık ve akıntı şikayetlerini beraberinde getirebilir,” dedi.
Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra en kısa sürede kuru mayo giymenin enfeksiyon riskini azalttığını belirten Op. Dr. Gülsün Soypaçacı, şu önerilerde bulundu:
Mayoyu değiştirmeden önce genital bölgenin temiz bir havluyla nazikçe kurulanması önemlidir. Islaklık giderilmediğinde, nemli kalan deri yüzeyi hassaslaşır ve tahrişe açık hale gelebilir.