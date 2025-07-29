Havuz ya da deniz sonrası 2 dakika ayırmadığınız hata yüzünden hastanelik olabilirsiniz

Op. Dr. Gülsün Soypaçacı, “Islak mayo, genital bölgede ısı ve nemi artırarak mikroorganizmaların üremesi için uygun koşullar yaratabilir. Yaz aylarında vajinal mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığı bu nedenle artmaktadır. Sürekli nemli kalan cilt yüzeyi zamanla tahriş olabilir, kaşıntı, kızarıklık ve akıntı şikayetlerini beraberinde getirebilir,” dedi.