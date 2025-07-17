Havuzlarda görünmeyen tehlike: ''Bir saatten fazla kalmayın''

"Rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella, ekoli dediğimiz bakteri enfeksiyonları havuzlarda çok sık görülebilir"

Havuzda kalınan sürenin de çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, "Bir saatten fazla havuzda mümkünse durulmamalı. Çünkü havuzda kalma süresi uzadıkça hem enfeksiyon riski hem de ciddi ısı ve enerji kaybı, terlemeye bağlı sıvı kayıpları da olabilir. Havuzlardaki en büyük tehlike maalesef enfeksiyonlardır. Ciddi temizleme, klorlama yapılmasına rağmen havuzlarda ciddi enfeksiyonlar görülebiliyor. Özellikle rotavirüs, hepatit A, salmonella, shigella, ekoli dediğimiz bakteri enfeksiyonları havuzlarda çok sık görülebilir. Bu tür enfeksiyonlardan korunmak için öncelikle mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuz suyu kesinlikle ağza alınmamalı ve yutulmamalı. Havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Mutlaka temiz bir havluyla kurulanarak kulağın içerisindeki sıvı, nem alınmalı, yine kulak arkası, el, ayak parmak araları mutlaka kurulanmalıdır. Özellikle de havuzun baş kurulanan havluyla havuz sonrası kullanılan havlu mutlaka farklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.