Hayalet hastalığa dikkat: 300 hastalığı taklit ediyor
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Turhan, hayalet hastalık olarak bilinen ve 300 ayrı hastalığın belirtilerine benzer belirtiler gösteren lyme enfeksiyonu hakkında bilgiler verdi.
Bahar aylarında açık alanlarda geçirilen zaman arttıkça dışarıdan gelen enfeksiyonların da görülme sıklığı artabiliyor. Özellikle bu dönemde kenelerin neden olduğu lyme enfeksiyonu, hastaların hayatlarını altüst edecek belirtilerle kendini gösteriyor. Sadece kenelerden geçtiği düşünülen lyme enfeksiyonunun bazı sinek, böcek, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrep gibi haşerelerin yanı sıra kedilerle gelen bit ve pire gibi vektorler (taşıyıcılar, aracılar) ile de bulaşabildiği belirtiliyor. Bu nedenle açık alanlarda zaman geçirirken daha dikkatli olmak gerekiyor. Prof. Dr. Vedat Turhan, lyme enfeksiyonunun tüm toplum sağlığını ilgilendiren bir sorun olduğunu belirtti.
“TESPİT EDİLMESİ DE ZOR”
Prof. Dr. Vedat Turhan, “Lyme, öyle bir enfeksiyon hastalığı ki tüm kuzey yarı küredeki ülkeleri ilgilendiren ve salgın boyutunda olan bir sorundur. Ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Genellikle hayalet hastalık olarak adlandırılan lyme enfeksiyonu 300’den fazla hastalığı taklit ettiği için tespit edilmesi de zor olmaktadır” dedi.
TÜRKİYE’DE YAYGIN GÖRÜLÜYOR
Lyme enfeksiyonunun başlangıç dönemlerinde hastalarda ateş olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Vedat Turhan, “Genellikle Amerika, Avrupa gibi bölgelerde sıklıkla görülen ‘lyme’dan ülkemizde şüphelenilmemektedir ancak Türkiye’de de sıklıkla lyme görülebilmektedir. Uzamış ve yerleşmiş lyme olgularında yüksek ateşe hemen hiç rastlanmamaktadır. Yeni başlayan yani akut lyme vakalarında kan testlerinde “CRP”, “WBC” yüksekliği olabilse bile uzamış lyme hastalarında bunlar çoğu kez normal ya da kayda değer olmayan çok hafif yükseklikler göstermektedir. Bu nedenle de lyme vakaları genelde atlanmaktadır. Oysa akut lyme ve uzamış ya da kronik lyme enfeksiyonu tüm kuzey yarı kürede olduğu gibi Türkiye`de de önemli ve oldukça yaygın bir hastalıktır” şeklinde konuştu.
SİNEK VE PİREDEN DE BULAŞABİLİYOR
Lyme’ın sadece kenelerden geçen bir hastalık olmadığını kaydeden Prof. Dr. Turhan, “Son yıllarda daha iyi anlaşıldığı üzere lyme hastalığına sebep olan Borrelia bakterileri sadece kenelerle değil, bazı sinek, böcek, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrep gibi haşerelerin yanı sıra kedilerle gelen bit ve pire gibi vektorler (taşıyıcılar, aracılar) ile de bulaşabilmektedir. Yine son yıllarda daha iyi anlaşılan hususlar olarak da Lyme eşler arasında cinsel yolla bulaşabilmektedir. Yine anneler eğer lyme hastalığına sahipse hiç farkına varamadan hamilelikleri döneminde taşımakta oldukları cenine plasenta ya da göbek kordonu denilen besin ve dolaşım köprüsüyle bu bakterileri fiziki olarak yavrularına bulaştırabilmektedirler” açıklaması yaptı.