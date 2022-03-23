Hem kadınların hem erkeklerin kabusu: İşte varisten korunmanın yolları
Varis, toplardamarların genişlemesi ve kılcal damar problemiyle oluşur. Deri üzerinde görülen varislerin yanı sıra bir de görülmeyen iç varisler vardır. Peki varis oluşumuna nasıl engel oluruz? İşte hem kadınların hem erkeklerin kabusu olan varisten korunmanın yolları...
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, ayağınızda gün sonunda başlayan ağrı hissi ve şişlik, ayak bileğinizde kaşıntı ya da ayak tabanınızda yanma gibi şikayetleriniz var ise bir damar cerrahına muayene olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, varis için 5 risk faktörünü anlattı…
1.GENETİK
Varis oluşumunun sebebi yüzde 70 oranında genetiktir.
2.CİNSİYET
Varis, kadınlarda daha sık görülüyor.
3. HAMİLELİK
Hamilelik sürecinde hormonel değişikliklerden dolayı, rahimdeki basınç artışı ve hamilelikte oluşan vücuttaki kan hacminin artması; varis oluşumunu tetikleyebilir.
4.HAREKETSİZLİK
Bazı meslek gruplarında uzun süre hareketsiz, ayaklar sabit şekilde çalışılabiliyor. Ayakta ya da oturarak çalışıldığında bacak kasları çalışmayacağı için bazı meslek grubunda (öğretmen, pilot, hostes, doktor, hemşire, sekreter, memur) çalışanlar da varis riski içerenler arasında yer alıyor.