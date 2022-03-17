Her derde deva: İşte siyah üzümün bilinmeyen faydaları

Gerçek bir şifa deposu olan siyah üzüm içeriğinde resveratrol sayesinde hem kişileri kanser gibi ölümcül hastalıklardan koruyor hem de hücreleri gençleştirerek yaşlanmaya engel oluyor. Diğer yandan kilo verdirme özelliği de olan bu üzümün kabuğu da aynı özellikleri taşıyor.