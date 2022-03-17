Her derde deva: İşte siyah üzümün bilinmeyen faydaları
Ülkemizde neredeyse her yerde yetişen siyah üzümün faydaları saymakla bitmiyor. İşte siyah üzümün faydaları ve üzümün vücudumuzdaki etkileri...
Adeta bir gençlik iksiri olan siyah üzüm sağladığı faydalarla öğrenenleri şaşırtıyor. Siyah üzümü düzenli olarak tüketenlerin bağışıklık sistemi çelik gibi güçlü oluyor.
Siyah üzüm, doğal antibiyotik denilebilecek güçte bir meyvedir. Kalsiyum, potasyum ve demir açısından oldukça zengindir. Çekirdekli ve çekirdeksiz olarak iki versiyonu bulunmaktadır ve çekirdekli üzüm içerisindeki bu gizli cevher, bağışıklık sistemi için son derece faydalı bir bileşendir.
Gerçek bir şifa deposu olan siyah üzüm içeriğinde resveratrol sayesinde hem kişileri kanser gibi ölümcül hastalıklardan koruyor hem de hücreleri gençleştirerek yaşlanmaya engel oluyor. Diğer yandan kilo verdirme özelliği de olan bu üzümün kabuğu da aynı özellikleri taşıyor.
HARVARD ÜNİVERSİTESİ İNCELEDİ
Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmalara göre, bir tür antioksidan olan resveratrolün gençleştirici etkisini gözlemlediler. Bazı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgilere göre bu madde gençliğin iksiri olabilir.