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  3. 26 Mayıs 2020 16:47

Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

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Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

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Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

6 ADET IZGARADA PİŞMİŞ SARIMSAK.... Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor.

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Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...

İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

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