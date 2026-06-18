Herkesin yıllardır sorduğu soru yanıt buldu: Covid-19 aşıları suçlu mu, suçsuz mu ?
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, JAMA Internal Medicine dergisindeki yeni araştırmayı değerlendirdi. Çalışmaya göre, Covid-19 aşıları kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler olay riskini yüzde 40 oranında azaltıyor. Toplumdaki 'aşılar kalp krizi yapıyor' algısının aksine, ani ölümlerin asıl nedeninin virüsün yarattığı damar hasarı olduğu belirtildi.
Pandemi döneminden bu yana kamuoyunda ve sosyal medyada en çok tartışılan "Covid-19 aşıları kalp krizini tetikliyor mu?" sorusuna bilim dünyasından net bir yanıt geldi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, saygın tıp dergisi JAMA Internal Medicine'da yayımlanan son araştırmanın verilerini paylaşarak, aşıların kalp sağlığını tehdit etmek bir yana, tam aksine koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü açıkladı.
JAMA Internal Medicine dergisindeki araştırma verilerine göre; koronavirüs aşıları, Covid-19 ile doğrudan bağlantılı olan kalp krizi, felç ve kalp hastalığı nedeniyle hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltıyor.
Prof. Dr. Özkaya'nın altını çizdiği bir diğer önemli detay ise aşının kalp sağlığı üzerindeki bu olumlu ve koruyucu etkilerinin sadece kısa vadeli olmaması; korumanın yıllar boyunca devam etmesi oldu.