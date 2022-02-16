HIV hastası kadın virüsü yenen üçüncü kişi oldu!

NEW YORK HASTASI

HIV tedavisi gören önceki Londra Hastası ve Berlin Hastası olarak adlandırılan iki hasta, koruyucu mutasyona sahip ancak göbek kordonu kan hücresi olmayan yetişkin donör hücreleri (biri kemik iliğinden ve biri kan kök hücrelerinden) ile tedavi edildi. Üçüncü hasta ise, New York’ta tedavi gördüğü için New York Hastası olarak adlandırıldı. Hasta, 2013 yılında akut HIV ve 2017 yılında yüksek riskli lösemi teşhisi konan karma ırktan olduğu ifade edildi.