Horlama ile ilgili tüm bilinmeyenler
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, toplumda sıkça görülen horlama ile ilgili bilgiler verdi.
Horlamanın “uyku sırasında nefes alıp verirken duyulan gürültülü ses” olarak tanımlanabilir. Solunan havanın burun ve boğaz arkasından ya da daha alt bölümlerden rahat bir şekilde geçemediğinde ortaya çıkar.
Uyku sırasında gevşeyen, yumuşak damak, dil ve boğaz dokuları solunum yolunu daraltır ve havanın geçişi sırasında da gürültülü bir şekilde titreşirler. Horlama, uyumakta olan kişinin nefes almakta zorlandığı anlamına gelir.
Horlamayı zararsız görmemek gerekir
Horlamayı zararsız görmemek gerekir çünkü uyku sırasında gerektiği gibi nefes alamamak sağlığınız açısından ciddi sorunlara yol açabilir. Horlamanın uyku apnesi hastalığının da belirtilerinden biri olması sebebiyle öncelikle uyku apnesi şüphesi durumunda polisomnografi dediğimiz uyku testi yapılmalıdır.
Altta yatan başka hastalıklar olabilir mi?
Muayene sırasında tespit edilebilen, burun yoluyla nefes almaya engel olan bu nedenle ağız solunumuna yol açıp horlamaya sebep olabilen bir hastalık örneğin septum deviasyonu, nazal polipler, konka hipertrofileri , allerjik nezle ve burun boşluklarında yer kaplayan oluşumlar varsa bu hastalıkların tedavi edilmesiyle horlama düzeltilebilir.