İbn-i Sina'nın da kullandığı kavun kabuğunun müthiş faydaları

İslam dünyasının en büyük alimi ve doktorlarından biri olarak görülen İbn-i Sina'nın uzun dönemler öncesinde uyguladığı yöntemler, günümüzde dahi kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde faydalarından yararlanılan İbn-i Sina yöntemlerinden biri de kavun kabuğuyla ilgili tarifler.