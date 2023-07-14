İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var! DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, diyet kola, gazoz, kahve, sakız, yoğurt, çikolata ve pek çok diğer gıda ürününde yaygın olarak kullanılan ''aspartam'' adlı tatlandırıcının kanserle bağlantılı olduğunu doğruladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) değerlendirmelerinde şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıt’ olduğunu belirtilip insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğu ifade edildi.
DHA'nın aktardığı habere göre, IARC yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından şeker içermeyen tatlandırıcı aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayımladı.
IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıta’ atıfta bulunarak, insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırdı ve JECFA ise kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğunu teyit etti.
DSÖ aspartamın kullanıldığı ürünlerle ilgili “Aspartam, 1980'lerden beri diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcıdır” açıklamasını yaptı.