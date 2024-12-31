İçilen bir sigaranın ömürden ne kadar götürdüğü ortaya çıktı

The Guardian gazetesinin haberine göre, günde 10 sigara içme alışkanlığı olan bir kişi, 1 Ocak tarihinde sigarayı bırakırsa, 8 Aralık’a kadar ömrünün bir gün kısalmasına engel olabilir. 5 Şubat’a kadar sigarayı bırakan bir kişi ömründen bir haftanın, 5 Ağustos’a kadar bırakan bir kişi ise bir ayın kısalmasına engel olabilir. Bir yıl boyunca sigara içmemek ise yapılan araştırmaya göre kişinin ömrünü 50 gün uzatabilir.