İçilen bir sigaranın ömürden ne kadar götürdüğü ortaya çıktı
Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan sigarayla ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, bir paket sigara içmek insan ömrünü 7 saat kısaltıyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki University College London’dan araştırmacılar, içilen tek bir sigaranın kişinin ömrünü 20 dakika kısalttığını ortaya koydu. Bu, 20 sigaranın bulunduğu bir paket sigara içmenin insan ömrünü yaklaşık 7 saat kısalttığı anlamına geliyor.
The Guardian gazetesinin haberine göre, günde 10 sigara içme alışkanlığı olan bir kişi, 1 Ocak tarihinde sigarayı bırakırsa, 8 Aralık’a kadar ömrünün bir gün kısalmasına engel olabilir. 5 Şubat’a kadar sigarayı bırakan bir kişi ömründen bir haftanın, 5 Ağustos’a kadar bırakan bir kişi ise bir ayın kısalmasına engel olabilir. Bir yıl boyunca sigara içmemek ise yapılan araştırmaya göre kişinin ömrünü 50 gün uzatabilir.
Üniversitedeki alkol ve tütün araştırmaları grubunun baş araştırmacısı Dr. Sarah Jackson, “İnsanlar genellikle sigara içmenin zararlı olduğunu bilir ancak bunun ne kadar zararlı olduğunu hafife alma eğilimindedir. Sigarayı bırakmayan kişiler ortalama olarak ömürlerinden 10 seneyi kaybeder. Bu, 10 senelik değerli bir zaman, yaşam anları ve sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz kilometre taşlarıdır” dedi.
Sigara içmek, dünyanın önde gelen önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Sigara içmek, sadece Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne sebep olurken, İngiltere’deki tüm kanser sebepli ölümlerin dörtte biri sigaradan kaynaklanıyor.