İftarda dikkat edilmesi gerekenler
Ramazan'da uzun saatler süren açlığın ardından iftar sofrasında karnımızı hızla tıka basa doyuruyor, ideal porsiyon miktarını da fazlasıyla aşıyoruz. Pide, tatlı, pilav gibi glisemik indeksi yüksek olan, yani kan şekerini hızla yükseltip hızla düşüren besinlerin tüketimini artırıyoruz. Tüm bunların sonucunda da reflüden mide bulantısına, hazımsızlıktan baş ağrılarına, yorgunluktan konsantrasyon kaybına, baş dönmesinden uykuya meyile dek birçok problemle karşılaşıyoruz.
Kan şekerindeki dalgalanmalar nedeniyle özellikle karın bölgesinin yağlanması da yine sıkça gelişen sorunlar arasında yer alıyor. Aslında Ramazan'da düzenli ve dengeli beslenerek hem sağlık sorunlarının önüne geçmek hem de uzun süren açlıkla daha rahat baş edebilmek mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
SUYUNUZ ODA SICAKLIĞINDA OLSUN
Sağlık problemleriyle karşılaşmamak için iftar ve sahur arasında 2- 2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Tüketeceğiniz ana sıvı kaynağının su olması gerektiğini unutmayın. Bunun yanında meyve suları, şekersiz hazırlanan kompostoları da tüketebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da; orucunuzu buz gibi suyla açmamak. Aksi halde gaz ve hazımsızlık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.