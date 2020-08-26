İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor
Hong Kong’ta 30’lu yaşlarda bir kişinin yeni tip koronavirüsü yendikten 4 ay sonra yeniden enfekte olmasının ardından, Hollanda ve Belçika'da da bilim insanları iki hastanın Covid-19'dan iyileştikten sonra hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.
Uzmanlar durumun şaşırtıcı olmadığını belirterek, bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar hastalanabileceği konusunda uyardı.
Biri Hollandalı, biri Belçikalı olmak üzere Avrupa’da iki kişinin yeni tip koronavirüsü yendikten aylar sonra yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı.
Virologlar, haberlerin 'iyi haber olmadığı”nı söyleyerek bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar Covid-19’a yakalanabileceğine dikkat çekti.