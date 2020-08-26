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  3. 26 Ağustos 2020 14:42

İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor

Hong Kong’ta 30’lu yaşlarda bir kişinin yeni tip koronavirüsü yendikten 4 ay sonra yeniden enfekte olmasının ardından, Hollanda ve Belçika'da da bilim insanları iki hastanın Covid-19'dan iyileştikten sonra hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı.

İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor

Uzmanlar durumun şaşırtıcı olmadığını belirterek, bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar hastalanabileceği konusunda uyardı.

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İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor

Biri Hollandalı, biri Belçikalı olmak üzere Avrupa’da iki kişinin yeni tip koronavirüsü yendikten aylar sonra yeniden hastalığa yakalandığı açıklandı.

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İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor

Virologlar, haberlerin 'iyi haber olmadığı”nı söyleyerek bu yılın başlarında hastalıkla savaşan binlerce kişinin tekrar Covid-19’a yakalanabileceğine dikkat çekti.

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İkinci kez koronavirüse yakalanan hasta sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) danışmanlarından Profesör Marion Koopmans, Hollandalı hastanın zayıflamış bağışıklık sistemine sahip yaşlı biri olduğunu açıkladı. Hastanın cinsiyeti veya tam yaşı açıklanmadı.

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