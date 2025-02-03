İşin uzmanından enerji içecekleri için hayati uyarı

Enerji içeceklerinin içeriğine ilişkin bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Menekşe Çaptuğ, "Enerji içecekleri diğer kafeinli içeceklerle kıyaslandığında orta seviyelerden yüksek seviyelere kadar kafein içeren içeceklere denir. Glikoz normal sofra şekeri şeklinde bulunmayıp yüksek fruktozlu mısır şurubu şeklindedir. Bu bileşen de karaciğer yağlanmasının başlıca nedenlerinden biridir. Enerji içeceklerinin içerisindeki kafein kahvedeki doğal kafeinle benzer olmayıp sentetik kafein şeklindedir. 250 mililitre enerji içeceğindeki kafein miktarı 5 Türk kahvesindeki kafein kadardır ancak buradaki kafein doğal kafeinden ziyade sentetik kafeindir. Sentetik olması nedeniyle de zararlarıyla karşı kaşıya kalmaktayız. 18 yaş altındaki bireylerde, kalp rahatsızlığı olan bireylerde kullanılmasını önermiyoruz. Gebe ve emziren kadınlarda böbrek yetmezliği bulunanlarda, kafeine hassas bünyelerde de yine kullanılmasını çok önermiyoruz. Kan basıncını yüksekliğini artırabilir, mevcut diyabetin daha kötüleşmesine, kalp damarlarında kasılma yapıp peş peşe tüketimlerde özellikle ani, kalp durmasına kadar yapabildiği gibi kalp ritim bozuklukları yapabilir" dedi.