İştah azaltan besinler

İştahsızlık uzun düre vücudun vitamin ve minerallerden yoksun olmasına neden olur. Tokluk hissi kilo verme olarak görünse bile bazı kişilerin bağışıklığının zayıflamasına enden olabilir. Bu durumda da kişiler hastalıklara daha çabuk yakalanır. Özellikle bağırsak florasını dengesizleştirerek ishal ya da kabuıza neden olur. Hatta erken müdahale edilemdiğinde ciddi hastalıklara davetiye çıkarır.