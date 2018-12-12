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  3. 12 Aralık 2018 12:15

İştah azaltan besinler

İştah azaltan besinler

İştahsızlık uzun düre vücudun vitamin ve minerallerden yoksun olmasına neden olur. Tokluk hissi kilo verme olarak görünse bile bazı kişilerin bağışıklığının zayıflamasına enden olabilir. Bu durumda da kişiler hastalıklara daha çabuk yakalanır. Özellikle bağırsak florasını dengesizleştirerek ishal ya da kabuıza neden olur. Hatta erken müdahale edilemdiğinde ciddi hastalıklara davetiye çıkarır.

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İştah azaltan besinler

BAKLİYET

Bakliyatlarda kolesistokinin maddesi bakımından oldukça zenginlerdir. Bu madde vücuttagirdiğinde sindirim sisteminde daha fazla salgılanır. Doğal iştah azaltıcı olan bu besin aynı zamanda kan şekerinin de düşmesine neden olur.

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İştah azaltan besinler

YUMURTA

Sabah tüketilen bir yumurta gün boyu toklukm hissi verir. Normal şartlarda bu durum zayıflama açısından iyi görünsede vitamin ve mineral eksiği olan kişiler için sağlıksız bir durum olur.

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İştah azaltan besinler

YEŞİL ÇAY

Diyet listelerinin ilk sıralarında yer alan yeşil çay fazla tüketildiğinde Metabolizmayı hızlandırıp iştahı keserken ishale neden olur.

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