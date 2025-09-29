İşte asıl bitmek bilmeyen ölümcül pandemi: Her yıl 18 milyon insan bu yüzden ölüyor
Tüm dünyada hızla artan kalp ve damar hastalıkları kaynaklı ölümler Türkiye'yi de tehdit ediyor. Uzmanlar özellikle 40 yaş altı nüfusta kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin sık görüldüğüne dikkati çekti.
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Taş, kalp damar hastalıklarının hem dünyada hem Türkiye'de oldukça yaygın görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Taş, Dünya Kalp Federasyonu öncülüğünde her yıl 29 Eylül'de Dünya Kalp Günü adıyla bir farkındalık etkinliği düzenlendiğini söyledi.
Kalp damar hastalıklarındaki artışın sessizce ilerlediğine dikkat çeken Doç. Dr. Sedat Taş, "Dünya genelinde yaklaşık 612 milyon kalp damar hastası var. Herhangi bir kalp damar hastalığından etkilenen insan sayısı 612 milyon. Her yıl 18 milyon kişi bu yüzden hayatını kaybediyor" diye konuştu.
Covid-19 pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği rakamlara göre toplam 7 milyon ölüm görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Taş, "Resmi olmayan rakamlara da bakıldığında 7-14 milyon arasında kişi hayatını kaybetti. Ama kalp damar hastalığından her yıl 18 milyon insanı kaybediyoruz. Bu bir 'kalp damar hastalığı pandemisi' demektir. Farkındalık bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.
Dünya genelindeki tüm ölümlerin yüzde 32'sini kalp damar hastalıklarının oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Taş, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 37,2 olduğunu ve tüm ölümlerin içinde en sık görülen ölüm nedeni olduğunu açıkladı. DSÖ'nün 2025'te 'Don't miss a beat' (Bir kalp atımını kaçırma) sloganı yayınladığını dile getiren Doç. Dr. Taş, şöyle devam etti: