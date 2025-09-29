İşte asıl bitmek bilmeyen ölümcül pandemi: Her yıl 18 milyon insan bu yüzden ölüyor

Covid-19 pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği rakamlara göre toplam 7 milyon ölüm görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Taş, "Resmi olmayan rakamlara da bakıldığında 7-14 milyon arasında kişi hayatını kaybetti. Ama kalp damar hastalığından her yıl 18 milyon insanı kaybediyoruz. Bu bir 'kalp damar hastalığı pandemisi' demektir. Farkındalık bu açıdan önemli" ifadelerini kullandı.