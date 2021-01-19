İşte aşılamada son durum: Listeye Türkiye damga vurdu
Bugün itibariyle koronavirüse karşı aşı uygulaması başlatan ülkelerin sayısı 51 oldu. 14 Ocak'ta aşı kampanyasını başlatan Türkiye, dünya genlinde aşılamaya en hızlı giriş yapan ülke oldu. 4 gün içerisinde 833 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Türkiye, en çok aşı uygulayan onuncu ülke oldu.
İLK İKİ GÜN 500 BİNİ, DÖRDÜNCÜ GÜN 830 BİNİ GEÇTİ
13 Ocak’ta akşam saatlerinde Fahrettin Koca’nın aşı olmasıyla birlikte başlayan aşı süreci, Türkiye’de 14 Ocak sabahı itibarıyla toplu olarak başladı. Aşılamaya çok hızlı giren Türkiye’de, ilk iki gün 500 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı.
Dört gün içerisinde 833 bin 610 kişiye aşı uygulanan Türkiye, aşılamaya başlayan diğer ülkelere göre zirvede yer aldı. Aşılamaya en erken başlayan ülke olarak dikkat çeken İngiltere bu rakama 20 günde ulaşırken ABD ise bu rakama 9 gün içinde ulaştı.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI UYGULANAN ONUNCU ÜLKE
Dünya genelinde 44 milyonun üzerinde kişiye corona virüs aşısı uygulanırken toplamda en fazla aşı uygulayan ülkeler, 14 milyon 700 bin ile ABD, 10 milyon ile Çin, 4 milyon ile İngiltere olarak sıralanıyor. Türkiye ise 833 bin kişiyle bu alanda onuncu sırada yer alıyor. İşte ülkeler ve uygulanan aşı miktarları...
ABD
ABD’de 18 Ocak itibarıyla 14 milyon 707 bin 184 kişiye corona virüs aşısı uygulandı.
Bu sayı ülkede nüfusun yüzde 4,48’ine aşı uygulandığı anlamına geliyor.