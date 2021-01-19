İşte aşılamada son durum: Listeye Türkiye damga vurdu

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI UYGULANAN ONUNCU ÜLKE

Dünya genelinde 44 milyonun üzerinde kişiye corona virüs aşısı uygulanırken toplamda en fazla aşı uygulayan ülkeler, 14 milyon 700 bin ile ABD, 10 milyon ile Çin, 4 milyon ile İngiltere olarak sıralanıyor. Türkiye ise 833 bin kişiyle bu alanda onuncu sırada yer alıyor. İşte ülkeler ve uygulanan aşı miktarları...