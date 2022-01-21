İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler
Güçlü bir bağışıklığa sahip olmak hastalık sürecini daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirmek için bu besinleri tüketmekte fayda var. İşte dolabınızdan eksik etmemeniz gereken yiyecekler...
Özellikle kış aylarında yayılan bulaşıcı hastalıklardan bedenimizi korumamız oldukça önemli.
Bol vitaminli ve sağlıklı besinler tüketmek ise bizleri hastalıklardan korumak için kritik rol oynuyor.
Özellikle Covid-19 gibi ciddi hastalıkları atlatmak için aşı olmakla birlikte kuvvetli bir bağışıklık sistemi sizlere ekstra katkı sağlayacak.
Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.
Güçlü bir bağışlıklık sistemine sahip olmak için neler tüketilmesi gerektiği az çok bilinir.
Fakat galerimizde yararını hiç bilmediğiniz veya bağışıklığınıza tahmin edemeyeceğiniz kadar kuvvetli katkılar sağlayacak besinleri göreceksiniz.
Bunun yanında tükettiğiniz sağlıklı besinleri ezbere bir şekilde değil; Hangisinin ne işe yaradığını da öğrenmiş olacaksınız.
İŞTE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER
ZENCEFİL
İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.
Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.
TURUNÇGİLLER (C VİTAMİNİ)
Diğer vitaminlere kıyasla virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan ve bağışıklığımızı güçlendirmek için tercih edilebilecek en önemli öğelerden olan C vitamini bir çok besinde bulunuyor.
Fakat yüksek kullanmak istiyorsak;
Portakal
Limon
Kapya biber
Gibi c vitamini bakımından zengin besinlerin yanında meyve grubundan greyfurtu, ananası, çileği; Sebze grubundan ise domatesi, maydonozu, brokoliyi ve ıspanağı tüketebilirsiniz.