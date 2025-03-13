İşte çağımızın hastalık hastası eden yeni salgını: Siberkondri

Hastaların kaygı yönetimi daha da zorlaşan bir boyuta ulaştığını belirten ve hastaların hekime gitmek yerine kendi kendilerine tanılarını koyup süreçlerini devam ettirmeye çalıştıklarını söyleyen Töre "Kaygı seviyeleri çok yükseldiği için psikolojik olarak zorlanmalar başlamakta. Anksiyetik olarak bir artış gözlemlenmekte ve kişinin sosyal hayatı zarar görmekte. Sürekli olarak hastalık araştırması ile birlikte kendilerini iyi hissetme oranı giderek azalmakta. Sürekli olarak ‘Kalbim çarpıyor, Akciğerimde bir problem mi var, Başım ağrıyor beyin kanaması mı geçiriyorum, kalp çarpıntım var kalp krizimi mi geçiriyorum?' gibi şüphe ve kaygıların artmasıyla beraber kendilerinde çok yüksek boyutta hastalıkların olduğunu düşünmekteler" ifadelerini kullandı.