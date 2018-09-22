İşte çok tüketilen o yiyecek içeceklerin faydaları ve zararları
Limon suyu, kabak çekirdeği, yoğurt, poğaça ve soda gibi yiyecek içeceklerin faydaları ve zararlarını biliyor muyuz? İşte çok tüketilen o besinlerin vücuda faydaları ve zararları...
HER GÜN LİMON SUYU İÇERSEK...
Limon suyundan elde edilebilecek bu sağlıklı ve güzellik faydalarını sizler için derledik.
Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir vücudun temel taşıdır. Her sabah içeceiğiniz ılık limonlu su bağırsak sağlığını düzenler ve kolonları temizler. Uyandığınızda aç karna içilen limon suyu bir gün öncekinden çok daha zinde olmanıza yardımcı olacaktır.
Bir narenciye meyvesi olarak, limonlar, katarakt ve maküler dejenerasyona karşı koruyucu bir etki oluşturmak için birlikte çalışan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. Bol bol için çocuklar! Havucun güzel bir alternatifi olabilir bizler için...