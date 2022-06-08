İşte evdeki en pis eşya! Dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip

"BULAŞIK SÜNGERLERİ ASLA KURUMUYOR"

Journal of Applied Microbiology'de yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar” diye konuştu.