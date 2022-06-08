İşte evdeki en pis eşya! Dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteriye sahip
Norveç'te yapılan yeni bir çalışma, her evde bulunan bulaşık süngerlerindeki tehlikeyi ortaya koydu. Tek bir bulaşık süngerinin dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabileceğini belirten uzmanlar, sünger yerine daha hızlı kuruyan bulaşık fırçasının kullanılmasını önerdi.
Norveç'teki araştırmacılara göre, mutfak süngerleri, bulaşık yıkamanın daha hijyenik bir yolu olan mutfak fırçalarından daha fazla bakteri barındırıyor.
Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.
"BULAŞIK SÜNGERLERİ ASLA KURUMUYOR"
Journal of Applied Microbiology'de yayınlanan çalışmanın yazarı Møretrø, "Tek bir sünger, dünyadaki insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırabilir. Pek çok bakteri zararlı olmasa da, Salmonella gibi olanlar süngerlerden ellere, mutfak yüzeylerine ve ekipmanlara yayılabilir. Bunlar insanları hasta edebilir. Sünger nemlidir ve bakteriler için gıda olan yemek artıklarını biriktirerek bakterilerin hızlı büyümesine yol açar” diye konuştu.
Bununla birlikte Møretrø, çalışma kapsamında en çok şaşırdığı şeylerden birinin, insanların süngerlerini ne sıklıkla temizlediklerinin önemli olmaması olduğunu söyledi.