İşte farkında olmadan evinizi kirleten 8 eşya

1.Klima



Klima, sıcak havaların imdadına koşan en sevdiğimiz cihazlardan biridir. Çoğu insan yaz aylarında klimayı açar ve tüm camları kapatır, "Sıcak içeri girmesin, soğuk dışarı çıkmasın" diye düşünür. Ancak bunu yapmak evde soluduğunuz havanın kalitesini olumsuz yönde etkiler. Klima çalıştırıp tüm pencereleri kapalı tutmak kendi nefesinizle tekrar tekrar kirlenmiş olan havayı soluduğunuz anlamına gelir. Buna ek olarak, toz ve bakteriler genellikle üzerine yerleşip havaya yeniden sirküle ettiğinden, bu kullanışlı cihazın temizlenmesi çok önemlidir.