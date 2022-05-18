İşte farkında olmadan evinizi kirleten 8 eşya
Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası temizlik anlayışımızda değişiklikler olsa da evin temizliği herkes için önemlidir. İşte farkında olmadan evinizi kirleten eşyalar...
1.Klima
Klima, sıcak havaların imdadına koşan en sevdiğimiz cihazlardan biridir. Çoğu insan yaz aylarında klimayı açar ve tüm camları kapatır, "Sıcak içeri girmesin, soğuk dışarı çıkmasın" diye düşünür. Ancak bunu yapmak evde soluduğunuz havanın kalitesini olumsuz yönde etkiler. Klima çalıştırıp tüm pencereleri kapalı tutmak kendi nefesinizle tekrar tekrar kirlenmiş olan havayı soluduğunuz anlamına gelir. Buna ek olarak, toz ve bakteriler genellikle üzerine yerleşip havaya yeniden sirküle ettiğinden, bu kullanışlı cihazın temizlenmesi çok önemlidir.
2.Kişisel bakım ürünleri
Her gün görmeye ve kullanmaya alışkın olduğumuz tüm vücut kremleri, diş macunları, şampuanlar, deodorantlar, jeller ve diğer temizlik ürünleri, hem evimizi hem de vücudumuzu etkileyebilecek çok miktarda kimyasal ve koruyucudan yapılmıştır. Yapılacak ideal şey, bu sanayileşmiş ürünleri daha doğal olan ve kimyasal koruyucu içermeyen başka ürünlerle değiştirmek olacaktır.
3.Halılar
Halılar, dekorasyonu tamamlayan, eve sıcaklık ve rahatlık veren yegane eşyalardır. Ancak halılarınızın hijyenini ciddiye almazsanız çok zararlı olabilirler. Halılarda bulunan en yaygın mikroplardan ve kirleticiler toz akarları, hamamböceği alerjenleri, küf ve tozdur. Bu mikroplara maruz kalmamak için halıları sık sık temizlemek gerekir
4.Şömineler ve fırınlar
Şömineler ve fırınlar evinizin içindeki havayı kirletebilir ve bu da solunum sisteminizi etkileyebilir. Fırın ve şömineler tarafından üretilen duman, gözünüze ve ciğerlerinize giriyor ve bu da alerjiye, tahrişe, öksürüğe ve hatta bronşite neden olabilecek parçacıklar içeriyor.