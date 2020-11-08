İşte gün gün koronavirüs belirtileri
Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. İşte adım adım koronavirüs belirtileri...
Koronavirüsü belirtileri, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi ardından merak konusu oldu. 14 güne kadar kuluçka süresinin olabileceğini bildiğimiz koronavirüs belirtileri bazen de hiç ortaya çıkmıyor ancak kişi taşıyıcı olarak hastalığı yaymaya devam ediyor.
ABD'de yapılan bir araştırma, yeni corona virüs belirtilerini duyurdu. İşte (Covid-19) koronavirüsün yeni belirtileri ve adım adım koronavirüs belirtileri...
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastalığın belirtilerine 6 madde daha ilave etti.