İşte gün gün koronavirüs belirtileri

Koronavirüsü belirtileri, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi ardından merak konusu oldu. 14 güne kadar kuluçka süresinin olabileceğini bildiğimiz koronavirüs belirtileri bazen de hiç ortaya çıkmıyor ancak kişi taşıyıcı olarak hastalığı yaymaya devam ediyor.