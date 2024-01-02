İşte hastalıklardan koruyan en doğal antibiyotikler

"Bağırsaklardaki faydalı probiyotik bakterilerin yegane gıdası liflerdir. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin ilk adımı bu bakterilerimizi ihtiyacı olan liflerle beslemektir. İşte burada kış sebzeleri devreye giriyor. Kış sebzeleri özellikle de brokoli, lahana, karnabahar, ıspanak ve pırasa gibi sebzelerin en önemli özelliklerinden biri de liflerden çok zengin olmaları. Tabii bu sebzelerin içerindeki vitamin, mineral ve antioksidanlar da işin cabası. Yani doğa bize sunduğu faydalı kış sebzeleriyle neler yememiz gerektiğini zaten söylüyor. Kış sebzelerini düzenli olarak ve değişik şekillerde kullanmak sağlığımızın en önemli sigortalarında biri. Lif deyince kompleks karbonhidratlar ve lif zengini diğer gıdaları da unutmamak gerekir."