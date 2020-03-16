İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi
Dünyada yeni tip koronavirüs tehlikesinin günden güne arttığına dikkat çeken uzmanlar, hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyorlar. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmamız gerekiyor?
Diyetisyen Gülçin Işık koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önerilerde bulundu. Öncelikle kişisel hijyen temizliğinize dikkat etmelisiniz.
Mutlaka el yıkamasına, günlük banyo temizliğine, kıyafetlerin günlük değişimine ihtiyaç duyulmaktadır.