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  3. 16 Mart 2020 15:30

İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi

Dünyada yeni tip koronavirüs tehlikesinin günden güne arttığına dikkat çeken uzmanlar, hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyorlar. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmamız gerekiyor?

İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi

Diyetisyen Gülçin Işık koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirecek önerilerde bulundu. Öncelikle kişisel hijyen temizliğinize dikkat etmelisiniz.

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İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi

Mutlaka el yıkamasına, günlük banyo temizliğine, kıyafetlerin günlük değişimine ihtiyaç duyulmaktadır.

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İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi

Bunun dışında beslenme çok önemli bir faktör, mutlaka iyi gıdalara yönelmelisiniz.

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İşte koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin listesi

Vitamin ve minerallerle bağışıklığınızı güçlü tutmalısınız.

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