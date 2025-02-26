İşte oruç tutmanın mucizevi etkileri
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutmanın faydalarından bahsetti.
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacak. Ramazan ayı öncesi Liv Hospital Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın sağlığa faydaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Uzm. Dr. Akyol oruç tutmanın bağışıklık sistemini geliştirdiğini, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağladığını, iltihabı azalttığını ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlattığını söyledi.
Ramazan'ın iki yönde sağlığa faydalı olduğunun bilimse olarak ispatlandığına değinen Uzm. Dr. Akyol, "Birincisi sindirim sistemi ve fiziki katkıları, diğeri ise insan psikolojisine olan faydalarıdır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir. Ancak bu, sahur ve iftarda az kalorili beslenmekle olur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini ortaya koymaktadır. Araştırmalar oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı üzerine uyarılar gönderdiğini göstermiştir, bu durum da insülin sağlığına olumlu etki etmektedir" şeklinde konuştu.
"Daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur"
Oruç tutmanın sindirim sistemine de fayda sağladığını söyleyen Uzm. Dr. Akyol, "Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar. Az yemek ömür uzatır, çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetlerin ömrü uzattığını ortaya koymaktadır" dedi.