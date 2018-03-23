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BAKANLIK SAHTE ÜRÜNLERİ AÇIKLADI... İŞTE 173 FİRMA, 282 ÜRÜN
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  3. 23 Mart 2018 13:38

İşte sahte ürünlerin listesi...

Tarım Bakanlığı tarafından sahte olduğu belirlenen 173 firmanın 282 ürünü kamuoyuna açıklandı.

İşte sahte ürünlerin listesi...

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İşte sahte ürünlerin listesi...

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İşte sahte ürünlerin listesi...

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İşte sahte ürünlerin listesi...

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